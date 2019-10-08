مصر | حبس عاطل لحيازته 1700 قرص ترامادول بإمبابة.. وإرسال المضبوطات لـ"المعمل الكيميائي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطل لحيازته 1700 قرص ترامادول بإمبابة.. وإرسال المضبوطات لـ"المعمل الكيميائي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس عاطل يدعى "سيد ح. ر" 58 س لحيازته على 1700 قرص ترامادول بمنطقة إمبابة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طلبت النيابة التحريات اللازمة وإرسال المظبوطات للمعمل الكيميائي وفحصها.

وكانت وردت معلومات إلى المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة امبابة، تفيد قيام "سيد ح. ر" 58 سنة، عاطل، بالاتجار في الأقراص المخدرة، متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه.



وبعد التأكد من صحة المعلومات وعمل التحريات والأكمنة، تم ضبط المتهم حال تردده على منطقة المنيرة، وبحوزته "1700 قرص لعقار الترامادول المخدر، مبلغ مالى 42 ألفا و500 جنيه".



وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

