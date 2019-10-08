مصر | القبض على عاطل هارب من الإعدام في المطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على عاطل هارب من الإعدام في المطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة، عاطلا هارب من قضية قتل، والصادر فيها حكما بالإعدام، وأمر اللواء محمد منصور، مدير الأمن، إحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

ومن خلال إجراء التحريات على المحكوم عليهم الهاربين أمكن التوصل الى قيام المدعو "أحمد.ي.ز"، 33 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة القسم والمطلوب التنفيذ عليه في القضية قتل عمد وحيازة سلاح ناري والمقضي يتردد على المنطقة سكنه، بإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المطرية من ضبطه.

جاء ذلك، في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفا والتي من أهم بنودها تكثيف المرورات النهارية والليلية بدوائر أقسام شرطة المدينة لضبط كل ما يخل بالأمن العام، تكثيف الجهود لضبط المحكوم عليهم الهاربين وخاصة في الأحكام المجمعة ووشيكة السقوط، وتجنيد المصادر السرية للمد بالمعلومات.