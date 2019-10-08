مصر | "مكسب سريع".. حبس عاطل وزوجته لاتجارهما في المواد المخدرة بإمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مكسب سريع".. حبس عاطل وزوجته لاتجارهما في المواد المخدرة بإمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس عاطل وزوجته، لاتجارهما في المواد المخدرة، متخذين من دائرة القسم مكانًا لمزاولة المهنة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها.



ووردت معلومات إلى المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة تفيد قيام كل من "محمد. ز. ا" 42 سنة، عاطل السابق اتهامه في عدد 16 قضية آخرها "مخدرات"، و"نسمة. ج. ح" 30 سنة، ربة منزل، بمزاولتهما نشاطًا إجراميًا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة.



وبعمل التحريات وإعداد الأكمنة تم ضبطهما حال ترددهما على منطقة البراجيل دائرة القسم وبحوزتهما 1 فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم، 6 فرش لجوهر الحشيش المخدر وزنت نحو 1.5 كجم، 1 هاتف محمول، 600 جنيه مبلغ مالي؛ تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

