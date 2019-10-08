مصر | فكهاني يخنق شقيقه حتى الموت بالمرج: "صرف فلوس تجارتنا على المخدرات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فكهاني يخنق شقيقه حتى الموت بالمرج: "صرف فلوس تجارتنا على المخدرات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخطرت مستشفى جراحات اليوم الواحد قسم شرطة المرج باستقبالها، "خالد.ع.ع"، 29 سنة، فكهاني، ومقيم بدائرة القسم، جثة هامدة بصحبة كل من، "كريم.ع.ع"، 21 سنة، فكهاني، ومقيم بذات العنوان " شقيق المتوفي "، و"ماضي.أ.أ"، 25 سنة، فكهاني ومقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول " صديق الأول ".

وبالانتقال وسؤال الأول قرر بأنه حال تواجده بأحد المقاهي بمنطقة سكنه ورد إليه اتصال هاتفي من شقيقه المتوفي وأخبره بتعرضه لحالة إعياء، ولدى وصوله عثر عليه فاقدًا الوعي فاستعان بالثاني وقاما بنقله للمستشفى إلا أنه توفى عقب وصوله وأضاف بأن شقيقه المتوفي من متعاطي المواد المخدرة وقدم عدد 2 شريط دوائي من عقاري " كالم نايت، كلوزابكس " وأفاد بقيامه بتعاطي تلك الأقراص الدوائية مما نتج عنه وفاته.

وباستكمال الفحص وبإجراء المناظرة للجثة تبين وجود آثار عنف حول الرقبة وتنسيقًا والنيابة العامة تم انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثة المتوفى والذي أفاد بوجود سحجات بمنطقة الرقبة وأن الوفاة نتيجة تعاطي أقراص مخدرة، ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية بالوفاة من عدمه.

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بالمنطقة محل الواقعة لم يستدل على صحة ما جاء بأقوال شقيق المجني عليه وتبين تواجده صحبة المتوفي بمسكنهما في وقت معاصر لحدوث الواقعة.

وبمواجهته بالتحريات وتضييق الخناق عليه عدل عن أقواله وأقر بأنه نظرًا لكون شقيقه المتوفي من متعاطي المواد المخدرة وسابقة قيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية خاصة بتجارتهما لشراء وتعاطي المواد المخدرة حدثت بينهما مشادة كلامية حال معاتبته له لإنفاقه ببذخ على شراء الأقراص المخدرة تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها بخنق شقيقه بيده حتى فارق الحياة وعقب ذلك استعان بصديقه سالف الذكر عقب اختلاقه للواقعة على النحو المشار إليه ونقل المتوفي للمستشفى بدعوى محاولة إسعافه وأضاف بعدم علم الأخير بحقيقة الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.

