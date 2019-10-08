مصر | "إسفكسيا الغرق" وراء مصرع شاب وفتاة سقطا من أعلى كوبري جامعة القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "إسفكسيا الغرق" وراء مصرع شاب وفتاة سقطا من أعلى كوبري جامعة القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وتبين من التقرير الطبي المبدئي والذي جاء فيه أن إسفكسيا الغرق وراء الوفاة، وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة. وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة إخطارا من مباحث قسم مصر القديمة مفاده بسقوط شاب بالعقد الثاني من العمر وفتاة من أعلى كوبري الجامعة.

تواصل نيابة مصر القديمة الجزئية، التحقيقات في واقعة وفاة شاب وفتاة بعد أن اختل توازنهما من أعلى سور كوبري جامعة القاهرة وغرقهما بالنيل، وصرحت النيابة بدفن جثة الفتاة وتسليم الجثة لذويها.



وعلى الفور انتقل رئيس مباحث مصر القديمة وبرفقته القوة المرافقة وبالفحص وسؤال "مجدي. ح" على المعاش أحد شهود العيان أكد بأنه أثناء سيره بالطريق شاهد اختلال توازن كل من شاب وفتاة بالعقد الثاني من العمر أثناء التقاطهما صورة " سيلفي " وتم إخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بتحرير محضر بالواقعة. وباشرت النيابة التحقيقات.

