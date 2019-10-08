مصر | "رمت نفسها من الدور الخامس".. انتحار فتاة في الدقي

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للمقدم هاني الحسيني رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الدقي، من إدارة شرطة النجدة بسقوط فتاة من علو بنطاق القسم.

وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة وجه بإنتقال قوة أمنية لمكان البلاغ، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة برئاسة المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة الدقي والعجوزة، والرائد محمد وحيد معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة تبين سقوط الفتاة من الطابق الخامس، بالعقار سكنها.

وكشفت تحريات العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة إلى أن الفتاة في العقد الثاني من عمرها، وكانت تقيم صحبة أسرتها، وكانت تمر بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، ما دفعها إلى الانتحار، عن طريق إلقاء نفسها من الطابق الخامس، مما أسفر عن مصرعها في الحال متأثرة بإصابتها.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.