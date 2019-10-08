مصر | "ضبط 23 فص ألماس" أبرزها.. تعرف على جهود الإدارة العامة لأمن الموانئ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ضبط 23 فص ألماس" أبرزها.. تعرف على جهود الإدارة العامة لأمن الموانئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة لأمن الموانئ جهودها لضبط كافة أشكال الخروج على القانون بكافة المنافذ، حيث أسفرت الجهود عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط (سيدة - مقيمه بدائرة قسم شرطة سيدي بشر بالإسكندرية) حال إنهاء إجراءات سفرها إلى إحدى الدول العربية عبر مطار برج العرب، وبحوزتها (كمية من مخدر الحشيش وزنت حوالي 30 جراما) مخفاه بطيات ملابسها.

ضبط (أحد الأشخاص) حال إنهاء إجراءات سفره إلى إحدى الدول الأوروبية عبر مطار الغردقة، وبحوزته (13 قطعه عملة معدنية ترجع لفترات تاريخية مختلفة) مخفاه ضمن حقائبه.



ضبط (سيدة – "تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية") حال إنهاء إجراءات سفرها من الأقصر إلى القاهرة عبر ميناء الأقصر الجوي، وبحوزتها (3 قطع عملات معدنية من الفضة " ترجع للعصر اليوناني الروماني") مخفاه داخل أمتعتها.

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من ناحية أخرى.. وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة شرطة منفذ السلوم البري تلاحظ لهم قيام أحد الأشخاص بالمنطقة الجبلية المتآخمة بالسور الجنوبي للمنفذ بإلقاء لفافة متوسطة الحجم من أعلى السور لداخل المنفذ وتسلق السور، ولدى مشاهدته للقوة الأمنية تراجع وفر هاربًا.

بفحص اللفافه تبين أن بها عدد (30) علبة تحوي على مشغولات ذهبية وزنت 22 كيلو جرام وعدد (23) فص ألماس مغلف بالبلاستيك جار تحديد مرتكب الواقعة للوقوف على ملابساتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

