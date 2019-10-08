مصر | ضبط عصابة تخصصت في حوادث السرقة بسوهاج

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابي بسوهاج تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث السرقة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بمديرية أمن سوهاج بالاشتراك مع قطاع الأمن العام قيام ثمانية أشخاص (لديهم معلومات جنائية مسجلة) بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في إرتكاب حوادث السرقات مُتخذين من دائرة المركز مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم ( عدد 2 بندقية آلية و18طلقة من ذات العيار -6 قطع سلاح أبيض) وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب عدد (7) وقائع سرقة بدائرة المركز، وحيازتهم الأسلحة النارية بقصد استخدامها في نشاطهم الإجرامي، وأرشدوا عن المسروقات (عدد 21 هاتف محمول مختلف الأنواع - 14700 جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية.