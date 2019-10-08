مصر | حجز إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ"تنظيم داعش الصعيد" لـ7 نوفمبر للحكم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حجز إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ"تنظيم داعش الصعيد" لـ7 نوفمبر للحكم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طره، حجز إعادة إجراءات محاكمة متهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد 15 سنة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " تنظيم داعش الصعيد " وذلك لجلسة 7 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت حكمها على 67 متهمًا منهم 44 محبوسين لتشكيلهم خلية إرهابية والانضمام لها والتي تتبع تنظيم "داعش" في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "تنظيم داعش الصعيد".

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حيث قضت المحكمة بمعاقبة 18 متهما بالسجن المؤبد وعاقبت 41 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما و6 متهمين حدث بالسجن لمدة 5 سنوات وقضت المحكمة ببراءة متهمين اثنين مما نسب اليهم من تهم.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال المتهمين بينهم سيدتين إلى محكمة الجنايات بتهمة تمويل العمليات الإرهابية للتنظيم.

وأسندت النيابة للمتهمين تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي

