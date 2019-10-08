مصر | ضبط "ديلر" بحوزته كمية مخدر الأفيون والبانجو بأسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط "ديلر" بحوزته كمية مخدر الأفيون والبانجو بأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بأسوان لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزته كمية من مخدرى الأفيون والبانجو وأقراص مخدرة وسلاح نارى.

وجاء ذلك ستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة دراو بمديرية أمن أسوان، عقب تحريات مُسبقة وإذن صادر من النيابة من ضبط أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز شرطة كوم امبو) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة. وضبط بحوزته (فرد خرطوش محلى الصنع، كمية من مخدر الأفيون وزنت 20 جرام، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 250 جرام، عدد 27 قرص مخدر ). بمواجهته اعترف بحيازته للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.