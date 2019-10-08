مصر | ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة نارية خلال حملة أمنية بأسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة نارية خلال حملة أمنية بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استهدفت حملة أمنية بدائرة مركز منفلوط بأسيوط طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية، أسفرت عن ضبط 4 أشخاص وبحوزتهم 4 قطع أسلحة نارية.

وقامت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط تنسيقًا وقطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزي، بتوجيه حملة أمنية إستهدفت طرفى مشاجرة نشبت بين عائلتين بإحدى قرى مركز شرطة منفلوط، باستخدام الأسلحة النارية، أسفرت عن إصابة شخصين تصادف تواجدهما بمحل المشاجرة.

حيث أسفرت الجهود عن ضبط (عدد 4 متهمين من طرفي المشاجرة) وبحوزتهم (عدد 2 بندقية آلية، عدد 2 فرد خرطوش).

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وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالتشاجر فيما بينهم باستخدام الأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهم لخلافات حول الجيرة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة.