مصر | ضبط تشكيل عصابي بتهمة سرقة "توك توك" بالإكراه من مواطن بالمنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي بتهمة سرقة "توك توك" بالإكراه من مواطن بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالمنيا عقب قيامهم بسرقة مركبة توك توك من قائدها بالإكراه.

فقد تبلغ لمركز شرطة العدوة بمديرية أمن المنيا من (سائق "توك توك" - مقيم بدائرة المركز) أنه حال قيادته مركبة "التوك توك" الخاصة به بدائرة المركز، إستوقفه ثلاثة مجهولين وطلبوا منه توصيلهم لأحد الأماكن بدائرة المركز، وحال سيرهم بطريق فرعى طلبوا منه التوقف وقاموا بتهديده والإستيلاء منه على مركبة "التوك توك" وفروا هاربين.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم (عدد 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة - مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة).

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عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم.. وبحوزة أحدهم (سلاح أبيض عبارة عن مطواه) وبمواجهتهم إعترفوا تفصيليًا بإرتكابهم الواقعة وقيامهم بتسليم مركبة "التوك توك" لعميلهم (مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة) للتصرف فيه بالبيع.

وتمكن فريق البحث من ضبط مركبة "التوك توك" المستولى عليها بدائرة مركز شرطة مغاغة بحوزة (مزارعين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، سائق توك توك - مقيمين بدائرة مركز شرطة مغاغة حال قيامهما ببيعه وتسليمه لآخر).. وبمواجهتهما إعترفا بإشتراكهما مع (العميل السابق الإشارة إليه) فى بيع مركبة "التوك توك" وعلمهما بكونه من متحصلات جريمة سرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

