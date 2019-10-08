مصر | حجز إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين بـ"اقتحام مركز شرطة أطفيح" لـ 7 نوفمبر للحكم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حجز إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين بـ"اقتحام مركز شرطة أطفيح" لـ 7 نوفمبر للحكم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح داوود ومحمد عمار والسعيد محمود وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
كانت محكمة جنايات الجيزة قد اصدرت حكمها في القضية علي 119 متهم وتراوحت فيها الاحكام من المشدد إلى السجن 3 سنوات.
وكانت النيابة قد أحالت المتهمين واخرين للمحاكمة الجنائية بعد ان وجهت لهم عدة تهم منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.