أخبار مصر | "مدبولي": المشروعات القومية وفرت 5 ملايين فرصة عمل خلال الخمس سنوات الماضية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدبولي": المشروعات القومية وفرت 5 ملايين فرصة عمل خلال الخمس سنوات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الثلاثاء بالبرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال، إن المشروعات القومية وفرت 5 ملايين فرصة عمل خلال الخمس سنوات الماضية.

وأضاف مدبولي، أن مصر تزداد سنويًا، وهو الأمر الذي يستلزم توفير مليون فرصة عمل سنويا، وهو نهج تعمل عليه الحكومة، مؤكدا أن المشروعات القومية وفرت على مدار الخمس سنوات الماضية نحو 5 ملايين فرصة عمل.

وحدد رئيس مجلس النواب، خمس قواعد سيتم وفقا لها إدارة الجلسة العامة، على النحو التالي:

- لا يجوز لأحد التدخل أو مقاطعة المتكلم إلا من خلال رئيس المجلس وفقا للائحة

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- كل نائب له الحق في التعليق عن وجهة نظره بحرية كاملة مع المحافظة على كرامة المؤسسات الدستورية وهيبتها وكرامة المجلس.

- لا يجوز للمتحدث الخروج على القواعد المنصوص عليها في اللائحة التي استقرت عليها السوابق البرلمانية.

- يوجه كل نائب حديثه طبقا للائحة للمنصة وليس لأحد أعضاء الحكومة.

- سيتم الاستماع إلى حديث رئيس الوزراء ثم يتحدث ممثلي الهيئات البرلمانية ثم نستمع لبعض الأعضاء من مختلف الاتجاهات السياسية المختلفة وسيكون مخصص دقيقتين لكل متحدث من النواب.

