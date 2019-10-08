أخبار مصر | هكذا احتفلت سفارات الدول الإسكندنافية ودول البلطيق في القاهرة بـ"اليوم العالمي للفتاة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هكذا احتفلت سفارات الدول الإسكندنافية ودول البلطيق في القاهرة بـ"اليوم العالمي للفتاة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت سفارات الدول الإسكندنافية ودول البلطيق في القاهرة "السويد والدانمارك وفنلندا ولاتفيا وإستونيا وليتوانيا"، باحتفالية اليوم العالمي للفتاة، من خلال فعاليات مبادرة "فتيات في أدوار قيادية".

فعاليات مبادرة "فتيات في أدوار قيادية":

- أتاحت المبادرة الفرصة أمام 6 فتيات مصريات لتقلد مناصب سفراء تلك البلاد لمدة يوم واحد.

- تقلدت الفتيات المناصب الشرفية في السفارات المختلفة على مدار اليوم.

- اختتمت الفعاليات بعقد دائرة نقاشية بسفارة السويد حول " الفتيات والشابات وصورتهن في الإعلام".

- شاركت السفيرات "لمدة يوم واحد" بمقترحاتهن لكيفية تحسين تمثيل الفتيات في المنصات الإعلامية المختلفة، وأهمية التربية الإيجابية في تشكيل وبناء مفهوم الأجيال حول المساواة بين الجنسين.

من جانبه صرح سفير السويد في مصر السيد يان تيسليف، بأن مبادرة فتيات في مناصب قيادية، تعد وسيلة مهمة للغاية لتمكين ودعم الفتيات والشابات حول العالم، ليتمكنوا من تولي مناصب قيادية.

وأكد على ضرورة إيجاد حلولًا مبتكرة لإبراز الفتيات في الإعلام بصورة مناسبة لانجاح مساعي تحقيق الهدف رقم 5 لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حيث لابد أن يتم تشجيع الفتيات وتقديم الدعم الكامل لهن، في مختلف مجالات الحياة وفي وسائل الإعلام.

مصير كل فتاة مصرية جزء من مصير بلدها:

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