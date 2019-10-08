أخبار مصر | هكذا احتفلت سفارات الدول الإسكندنافية ودول البلطيق في القاهرة بـ"اليوم العالمي للفتاة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هكذا احتفلت سفارات الدول الإسكندنافية ودول البلطيق في القاهرة بـ"اليوم العالمي للفتاة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فعاليات مبادرة "فتيات في أدوار قيادية":
- أتاحت المبادرة الفرصة أمام 6 فتيات مصريات لتقلد مناصب سفراء تلك البلاد لمدة يوم واحد.
- تقلدت الفتيات المناصب الشرفية في السفارات المختلفة على مدار اليوم.
- اختتمت الفعاليات بعقد دائرة نقاشية بسفارة السويد حول " الفتيات والشابات وصورتهن في الإعلام".
- شاركت السفيرات "لمدة يوم واحد" بمقترحاتهن لكيفية تحسين تمثيل الفتيات في المنصات الإعلامية المختلفة، وأهمية التربية الإيجابية في تشكيل وبناء مفهوم الأجيال حول المساواة بين الجنسين.
من جانبه صرح سفير السويد في مصر السيد يان تيسليف، بأن مبادرة فتيات في مناصب قيادية، تعد وسيلة مهمة للغاية لتمكين ودعم الفتيات والشابات حول العالم، ليتمكنوا من تولي مناصب قيادية.
وأكد على ضرورة إيجاد حلولًا مبتكرة لإبراز الفتيات في الإعلام بصورة مناسبة لانجاح مساعي تحقيق الهدف رقم 5 لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حيث لابد أن يتم تشجيع الفتيات وتقديم الدعم الكامل لهن، في مختلف مجالات الحياة وفي وسائل الإعلام.
مصير كل فتاة مصرية جزء من مصير بلدها:
النساء على رأس جدول اعمال سفارة استونيا:
كما أكد سفير إستونيا السيد ميكو هالجاس على أن "لكل شخص الحق في الاحترام والكرامة، وكل شخص لديه ما يساهم به في مجتمعاته، وبالتالي فإن التنمية البشرية بما في ذلك تمكين أكبر مجموعة من الأقليات، النساء ستكون على رأس جدول الاعمال لفترة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من "2020-2021 ".
تمكين المرأة الحل للصحة والتعليم:
وقال سفير الدنمارك في مصر السيد توماس أنجر كريستنسن: إن تمكين المرأة هو الحل لمنحها الصحة والتعليم. إن العمل بجانب المرأة يساعدنا على منحها الصحة والتعليم والإمكانية لإدارة حياتها.
وأوضحت سفير فنلندا السيدة لاورا كانسيكاس ديبريس: "أن الإعلام يلعب دورا هاما في توطيد معايير المجتمع وهويتك وصحتك ورفاهيتك، وأن العديد من الشخصيات النسائية التي تظهر في وسائل الإعلام لها جسد وسلوك لا يعكس الواقع، فلا يوجد دعاية علاقات عامة للترويج للفتيات المثاليات اللواتي نجدهن في الواقع الحقيقي كالعالمات والمستكشفات العالميات وعالمات الكيمياء والنفس ومصممات الصفحات والمواقع على شبكة الانترنت والعاملات في المجال التطوعي في خدمة المجتمع او رائدات الفضاء وسيدات الاعمال التجارية، ولهذه الأسباب نتمنى أن تبدأ وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في إبراز النساء بصور أكثر تنوعا لآنها إذا لم ترى نفسها فيها فلن يمكنها ان تكون مثلهن."
أخيرا حق الأطفال في تحقيق أحلامهم:
واختتم القائم بأعمال في سفارة لاتفيا السيد يانيس روبكس الاحتفالية قائلا إن "كل طفل يستحق أن ينمو وهو مؤمن بأن يوما ما ستتحقق أحلامه أو أحلامها، فأنا كأب لابنتين مؤمن بالمساواة بين الجنسين والفرص المتساوية بين كل من الفتيان والفتيات".