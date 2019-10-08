أخبار مصر | رئيس الحكومة: مُخصصات التموين زادت لـ89 مليار جنيه هذا العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الحكومة: مُخصصات التموين زادت لـ89 مليار جنيه هذا العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الثلاثاء بالبرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال، إن الدولة لم تخفض مخصصات التموين فالمخصصات زادت من35،5 مليار جنيه في عام 2014 إلى 89 مليار جنيه هذا العام وكانت في العام الأسبق 86 مليار جنيه.

وأضاف المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه مع بدء عملية الميكنة وجدنا عددًا من البطاقات المكررة وعددًا من الأرقام القومية الخاطئة وهناك أشخاص غير موجودين"، لافتا إلى أنه في يناير 2019 بلغ عدد من كانوا يحصلون على دعم الخبز 81 مليون مواطن وعدد من يحصلون على دعم التموين 67 مليون مواطن، ومع عملية التنقية بدأنا ننزل بالأعداد تدريجيا حتى وصل إلى أن من يحصل على دعم الخبز 70 مليون مواطن ومن يحصل على دعم التموين تتراوح أعدادهم من 63 إلى 67 مليون مواطن.

وحدد رئيس مجلس النواب، خمس قواعد سيتم وفقا لها إدارة الجلسة العامة، على النحو التالي:

- لا يجوز لأحد التدخل أو مقاطعة المتكلم إلا من خلال رئيس المجلس وفقا للائحة

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- كل نائب له الحق في التعليق عن وجهة نظره بحرية كاملة مع المحافظة على كرامة المؤسسات الدستورية وهيبتها وكرامة المجلس.

- لا يجوز للمتحدث الخروج على القواعد المنصوص عليها في اللائحة التي استقرت عليها السوابق البرلمانية

- يوجه كل نائب حديثه طبقا للائحة للمنصة وليس لأحد أعضاء الحكومة.

- سيتم الاستماع إلى حديث رئيس الوزراء ثم يتحدث ممثلي الهيئات البرلمانية ثم نستمع لبعض الأعضاء من مختلف الاتجاهات السياسية المختلفة وسيكون مخصص دقيقتين لكل متحدث من النواب.