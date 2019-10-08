أخبار مصر | القوى العاملة: صرف مستحقات عامل مصري بالسعودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: صرف مستحقات عامل مصري بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية المصريين العاملين بالخارج والحفاظ على حقوقهم، مشيرًا إلى أن الوزارة نجحت من خلال مكتب التمثيل العمالي التابع لها بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية ، في إنهاء مشكلة مواطن مصرى يدعى م.ر.م، يتضرر من عدم صرف مستحقاته لدي احدي المؤسسات بالمملكة والتي تصل إلي مبلع"6 ألاف و666 ريال سعودي "

وتلقى الوزير، تقريرا بذلك من المستشار العمالي عثمان رمضان، أشار فيه إلى أن المواطن المصري يعمل لدي إحدى مؤسسات تصنيع النظارات وطلب المساعدة لصرف مستحقاته المتأخرة لمدة 3 شهور، وتفاوض المكتب مع مسئولي المؤسسة وبعد عدة جلسات نجح المكتب في حصول المواطن المصري على شيك بمستحقاته.

ووجه العامل المصري الشكر لمكتب التمثيل العمالي علي جهوده في حل مشكلته وصرف مستحقاته.