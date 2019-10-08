شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: بعض الدول توفر حاضنات للعناصر الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن بعض الدول توفر حاضنات للعناصر الإرهابية وتقدم لهم الدعم والتمويل.

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وأضاف السيسي خلال خلال المؤتمر الصحفي، مع نظيره القبرصى، نيكوس أناستاسيادس، وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليوناني، أن الإرهاب ظاهرة دولية لا يمكن الربط بينها أو بين دين أو حضارة، وتحتاج لمضاعفة الجهود الدولية لمواجهتا، من خلال صياغة تشريعات دولية ملزمة لمواجهة الآلة الدعائية للإرهاب وقطع الطريق أمام الجماعات المتطرفة لاستغلال التكنولوجيات الحديثة ومنها منصات التواصل الاجتماعى التي تنشر أفكارها وتجند من خلالها الشباب، وتجريم ما توفره بعض الدول لدعم مادى والسماح بنقل المقاتلين الأجانب عبر أراضيها لزعزعة استقرار الدول الأخرى.

وأكد أن حالة الاضطراب التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط تمثل تهديدًا أمام الفرص المتاحة أمام دول الإقليم، وتحرم شعوبها من حق الحياة الآمنة، وتعطيلها عن اللحاق بركب التقدم والتنمية وخلق أزمات جديدة في مجتمعاتهم، وتصدير تبعاتها إلى خارج المنطقة مثل الإرهاب والهجرة غير الشرعية وما يرتبط بها من جريمة منظمة وإتجار بالبشر.

وأشار السيسي، إن القمة الثالثة التي تستضيفها مصر منذ تدشين تلك المبادرة في أكتوبر 2014، وآلية التعاون الثلاثى تمثل فرصة حقيقة لتبادل وجهات النظر وتنسيق الجهود تجاه التحديات والقضايا المطروحة إقليميا ودوليا.