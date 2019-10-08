السيسي: آلية التعاون مع اليونان وقبرص فرصة لتنسيق الجهود تجاه تحديات المنطقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القمة الثالثة التى تستضيفها مصر منذ تدشين تلك المبادرة فى أكتوبر 2014، وآلية التعاون الثلاثى تمثل فرصة حقيقة لتبادل وجهات النظر وتنسيق الجهود تجاه التحديات والقضايا المطروحة إقليميا ودوليا. Advertisements جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك لزعماء الدول الثلاث فى القاهرة.

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