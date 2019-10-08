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شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا اليوم: إثيوبيا توقف منح التأشيرات للسودانيين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، عن تعليق منح تأشيرات الدخول للسودانيين حتى إشعار آخر من دون أن تكشف عن الأسباب الداعية إلى ذلك.
ووفقا لموقع "روسيا اليوم"، قالت سفارة إثيوبيا فى الخرطوم فى بيان لها: "تنوه سفارة جمهورية إثيوبيا الفدرالية بالخرطوم لعناية زبائنها الكرام بأنها قد أوقفت تقديم خدمات التأشيرة وذلك لحين إشعار آخر".
القرار
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