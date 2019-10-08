شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا اليوم: إثيوبيا توقف منح التأشيرات للسودانيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، عن تعليق منح تأشيرات الدخول للسودانيين حتى إشعار آخر من دون أن تكشف عن الأسباب الداعية إلى ذلك.

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ووفقا لموقع "روسيا اليوم"، قالت سفارة إثيوبيا فى الخرطوم فى بيان لها: "تنوه سفارة جمهورية إثيوبيا الفدرالية بالخرطوم لعناية زبائنها الكرام بأنها قد أوقفت تقديم خدمات التأشيرة وذلك لحين إشعار آخر".