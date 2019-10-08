رئيس قبرص: آلية التعاون مع مصر واليونان هدفها إحلال السلام والاستقرار بالمنطقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس القبرصى، نيكوس أناستاسيادس، إن آلية التعاون الإقليمى بين مصر واليونان وقبرص، تهدف إلى تحقيق رؤية من أجل إحلال السلام والاستقرار فى المنطقة بشكل أوسع، مشيرا الى أن الاجتماع الثلاثى يأتى فى ظل تطورات المنطقة.

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وأعرب الرئيس القبرصى خلال مؤتمر صحفى بين زعماء مصر واليونان وقبرص، اليوم الثلاثاء، عن رضاه بمشاركة القطاع الخاص فى مجالات الاستثمار بين الدول الثلاث، مشيرا إلى أهمية تشجيع الاستثمارات بين الدول الثلاث من خلال توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريببى مع مصر، حيث ينم عن الرغبة الخالصة للحكومتين من أجل مزيد من توطيد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، كما نتطلع إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية والمعهد الدبلوماسى المصرى.

وأضاف نيكوس أناستاسيادس: "ناقشنا التقدم الذى حدث بالنسبة لآلية التعاون الثلاثى فى مجالات الدفاع والطاقة وحماية البيئة والمغتربين"، مؤكدا أن المجتمع الدولى عليه بذل مزيد من الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف، مبينا أن الطاقة أحد أهم المحاور لآلية التعاون الثلاثى، متابعا: "عبرنا عن رغبتنا لمزيد من التعاون فى مجال استكشاف الغاز الطبيعى".