شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليونان: أثينا والقاهرة وقبرص مثلث سلام واستقرار شرق المتوسط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليونانى، أن وجهات نظر بلاده مع مصر متطابقة بالنسبة لليبيا وسوريا والقضية الفلسطينية، مضيفًا: "لدى تفاؤل أن مصر واليونان وقبرص يشكلون مثلث سلام للأمن والاستقرار فى منطقة شرق البحر المتوسط ومسيرة مشتركة للتقدم لصالح شعوب المنطقة".
وقال ميتسوتاكيس، خلال المؤتمر الصحفى، مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس القبرصى، نيكوس أناستاسيادس، إن آلية التعاون الثلاثى بين مصر وقبرص واليونان ستظل مستمرة، مستطردًا:" إننى على ثقة أن الرسائل الإيجابية والنتائج المثمرة ستكون منارة مضيئة للتطورات على متسوى العالم".
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