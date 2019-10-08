شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: 6.6 مليار جنيه لرفع مستوى 1000 قرية بمختلف أنحاء الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأضاف "مدبولى" فى كلمته خلال الجلسة العامة بالبرلمان المنعقدة الآن، أن مبادرة 100 مليون صحة لعلاج فيروس سي الذى كان يفتك بالأسر المصرية، ومبادرة صحة المرأة، هذه مبادرات أصبحت مستمرة علشان نحل بيها مشاكل، والمواطن يشعر بأن فيه خدمات بقت موجودة عنده، وبالفعل حققت نجاحا كبيرا".

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وأشار رئيس الوزراء، إلى أن مبادرة حياة كريمة التى أطلقتها الحكومة، بدأت فيها وخصصت 6.6 مليار جنيه مصرى فى الموازنة، لرفع مستوى 1000 قرية على مستوى الجمهورية.

كانت الحكومة، قد أعلنت انتهاء تقريرها السنوى عن أداء الحكومة خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019، وذلك تحت عنوان " مصر تنطلق".