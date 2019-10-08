شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليونان: مصر دولة محورية وعامل استقرار وحليف بالحرب ضد الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليونانى، على قوة الروابط بين بلاده ومصر وقبرص، موجهًا الشكر للرئيس السيسى على حسن الضيافة والاستقبال بالقاهرة.

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وقال خلال المؤتمر الصحفى، مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس القبرصى، نيكوس أناستاسيادس، إن بلاده ذات جزر عميقة فى الزمن والتاريخ، وهناك تعاون مع مصر وقبرص لدفع الرخاء والاستقرار الإقليمى، وهذا التعاون مفتوح لكل الدول التى تشارك فى قيم السلام.

وأوضح رئيس الوزراء اليونانى، أن مصر ليست مجرد بلد، بل صديق ودولة كبيرة ذات أهمية محورية فى المنطقة، وعامل استقرار، ولها دور فعال داخل منظمة التعاون الإسلامى بجانب القارة الأفريقية، كما أنها حليف وثيق فى الحرب ضد الإرهاب، وعلينا أخذ ذلك فى الاعتبار بالاتحاد الأوروبى وسنسير فى الفترة القادمة لتوثيق العلاقات بين الاتحاد وجمهورية مصر العربية.