شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء للنواب:"بالورقة والقلم.. أسعار الدواجن واللحوم والخضار بترخص" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إنه بمقارنة أسعار السلع الأساسية فى سبتمبر 2018 مع سبتمبر 2019، سنجد أن أسعار كل السلع الأساسية انخفضت، مضيفاً: "بعض صغار منتجى اللحوم والدواجن متضايقين إنها بقت تتباع رخيصة، وعندنا الأسعار بالورقة والقلم، أسعار الخضار واللحوم والدواجن وباقى السلع الأساسية بتنزل".

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وأضاف "مدبولى" فى كلمته خلال الجلسة العامة بالبرلمان المنعقدة الآن، أن انخفاض الأسعار مرتبط بإنخفاض التضخم، متابعاً: " الأسعار مش ثابتة ولا بتزيد، لأ بترخص، وتقدروا تسألوا دوائركم، السلع الأساسية فى انخفاض، وسيستمر الانخفاض لو استمرينا بنفس المعدلات"، مؤكداً أن مشروعات الدولة التى تنفذها الآن لتخفيف وطأة الإصلاح.

كانت الحكومة، قد أعلنت انتهاء تقريرها السنوى عن أداء الحكومة خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019، وذلك تحت عنوان " مصر تنطلق".