شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المؤتمر الصحفى للرئيس السيسي ونظيره القبرصى ورئيس الوزراء اليونانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق منذ قليل، المؤتمر الصحفى، بين كل من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونيكوس أناستاسيادس، رئيس قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليونانى.

وناقشت منذ قليل، القمة الثلاثية، مجالات التعاون الثلاثى بين الدول الثلاث والتعاون فى مجال الطاقة، بإلإضافة إلى الأوضاع الإقليمية فى منطقة شرق المتوسط، ومكافحة الاٍرهاب والهجرة غير الشرعية.