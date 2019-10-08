شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي بالقرى لـ38% حتى 30 يونيو 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تغطية نحو 38% من قرى مصر بالصرف الصحي في 30 يونيو 2019، ومن المتوقع أن تصل إلي 42% بحلول 30 يونيو 2020، مقابل 11% فقط منتصف 2014.

وقال مدبولي، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في حضور عدد من الوزراء، إنه أثناء قيامي بتولي حقيبة الإسكان منتصف عام 2014 فإن حجم تغطية الصرف الصحي بقرى مصر كان يقدر بنحو 11% فقط وهي النسبة التي تم توفيرها خلال 20 إلى 30 سنة، بينما تمكنا في 30 يونيو 2019 من رفع النسبة إلي 38%.

وأضاف مدبولي: "لباقي المواطنين لهم كل الحق فى الحصول على هذه الخدمة، وأقول لهم أنه بمعدلات العمل الحالى فإنه خلال سنوات بسيطة سنحقق المأمول لكل المواطنين، وكل ما يتم توفيره من موازنة سيتم ضحه في هذه المشروعات".

جدير بالذكر، أن الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال شهدت حضور رئيس الوزراء، وحضور وزراء التخطيط والمالية والكهرباء واتصالات والأوقاف والشباب.