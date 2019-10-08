شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: الاضطرابات بالشرق الأوسط تمثل تهديدا للفرص المتاحة أمام دول الإقليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن حالة الاضطراب التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط تمثل تهديدًا أمام الفرص المتاحة أمام دول الإقليم، وتحرم شعوبها من حق الحياة الآمنة، وتعطيلها عن اللحاق بركب التقدم والتنمية وخلق أزمات جديدة فى مجتمعاتهم، وتصدير تبعاتها إلى خارج المنطقة مثل الإرهاب والهجرة غير الشرعية وما يرتبط بها من جريمة منظمة وإتجار بالبشر.

وأضاف السيسي، خلال المؤتمر الصحفى، مع نظيره القبرصى، نيكوس أناستاسيادس، وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليونانى، أن الإرهاب ظاهرة دولية لا يمكن الربط بينها أو بين دين أو حضارة، وتحتاج لمضاعفة الجهود الدولية لمواجهتا، من خلال صياغة تشريعات دولية ملزمة لمواجهة الآلة الدعائية للإرهاب وقطع الطريق أمام الجماعات المتطرفة لاستغلال التكنولوجيات الحديثة ومنها منصات التواصل الاجتماعى التى تنشر أفكارها وتجند من خلالها الشباب، وتجريم ما توفره بعض الدول لدعم مادى والسماح بنقل المقاتلين الأجانب عبر أراضيها لزعزعة استقرار الدول الأخرى.