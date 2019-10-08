شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تستعد لاستقبال موسم الأمطار بصيانة 20 ألف بلاعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة خطة محافظة القاهرة لمواجهة موسم سقوط الأمطار خلال اجتماعه الدورى برؤساء الأحياء بحضور نواب المحافظ الأربعة ورئيسى مجلسى شركات المياه والصرف الصحى.

وأكد محافظ القاهرة، التزام سيارات الشفط الخاصة بشركة الصرف الصحى، والبالغ عددها أكثر من 80 شفاط وكذلك شفاطات شركة المياه والبالغ عددها أكثر من 20 شفاط بالأماكن المخصصة لها بالقرب من الأماكن المحددة من قبل المحافظة والتي تتراكم بها الأمطار وخاصة بالقرب من منازل ومطالع الكباري والانفاق لسرعة الوصول إلى المواقع طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، وكذلك التنسيق المستمر ما بين غرفة عمليات المحافظة وهيئة الأرصاد الجوية وقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار كافة الأحياء بكل جديد على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة تجنباً لوقوع أزمات.

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وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال صيانة وتطهير بالوعات الأمطار والبالغ عددها بالقاهرة حوالي 20 ألف بالوعة ، والتأكد من عملها بكفاءة بمعرفة لجان وأطقم العمل المكونة من غرفة عمليات المحافظة وهيئة الصرف الصحى وهيئة نظافة وتجميل القاهرة وأجهزة الأحياء كل في نطاقه .

و شدد المحافظ على صيانة الشفاطات المتوافرة بالأحياء لتسهيل إزالة اى تجمعات مائية بما لايؤثر على انتظام الحركة المرورية او غلق الشوارع ، مع اهمية التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالديوان للاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى خاصة بأماكن تجمع المياه يستقبلها من خلال أرقام 23912136 ، 23907141 الخاصين بغرفة العمليات بالمحافظة .



