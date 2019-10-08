شكرا لقرائتكم خبر عن وفد المركزى للمحاسبات يختتم اجتماع لجنة المخطط الإستراتيجي للمنظمة العربية لأجهزة الرقابة بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت اليوم الثلاثاء فعاليات الاجتماع الـ21 للجنة المخطط الإستراتيجي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الذي يستضيفه مجلس المحاسبة بالجمهورية الجزائرية. Advertisements وشارك خلال الاجتماع وفد مصرى من الجهاز المركزى للمحاسبات المصرى والذى ضم كلا من المحاسبين نجوى أحمد القائم بأعمال وكيل الجهاز لشئون الإدارة المركزية للرقابة على البنوك، أحمد محمد أبو القاسم المراجع بالإدارة المركزية للرقابة . وخرج الاجتماع بعدة توصيات تتوافق مع التوصيات الواردة فى تقرير لجنة متابعة تنفيذ المخطط الإستراتيجي، كما تمت دراسة الخطط التشغيلية لهياكل المنظمة خلال السنوات 2020- 2022 ومدى توافق تلك الخطط مع المشاريع الواردة فى المخطط الإستراتيجي ومؤشرات قياس أدائها، كما سيتم مناقشة التقدم فى تنفيذ الخطط التشغيلية لعام 2019.

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