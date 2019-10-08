شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الزراعة يبحث مع رئيس "الايفاد" مشروع تطوير الرى الحقلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنها تبحث مع جيلبرت اونجبو" رئيس الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "ايفاد" أهم الأنشطة التى ينفذها الصندوق فى مصر، خاصة فى مجال تطوير الرى الحقلى، فضلا عن المشروعات المتعلقة بالقضاء على الفقر فى المجتمعات الريفية وتحسين المستوى المعيشى للأسر بالمناطق النائية، بما يساهم فى تحقيق التنمية الزراعية فى مصر.

جاء ذلك خلال تفقد وفد من وزارة الزراعة، و"جيلبرت اونجبو" رئيس الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "ايفاد" عدد من مشروعات الزارعية التى يمولها الصندوق فى محافظة بنى سويف، حيث استقبلهم المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، وحضر اللقاء الدكتورة دينا صالح، مدير مكتب الايفاد فى مصر، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، وعدد من مسئولي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

وأضافت وزارة الزراعة، أنه من المقرر أن تشمل زيارة وزير الزراعة ورئيس الإيفاد إلى محافظة بني سويف تفقد عددا من المشروعات الخاصة بتطوير الرى الحقلى فى قرى المحافظة، الذى يساهم فى ترشيد استخدامات المياه فى الزراعة.