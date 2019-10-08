شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة ورئيس «إيفاد» يصلان بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، وجيلبرت أونجبو، الثلاثاء، ديوان محافظة بني سويف، لبدء جولة تفقدية للمشروعات الزراعية التي يمولها الصندوق في المحافظة.

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كان في استقبال المسؤولين المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، وحضر اللقاء الدكتورة دينا صالح مدير مكتب «إيفاد» في مصر، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، وعدد من مسئولي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

وبحث اللقاء أهم الانشطة التي ينفذها الصندوق في مصر، وخاصة في مجال تطوير الري الحقلي، فضلا عن المشروعات المتعلقة بالقضاء على الفقر في المجتمعات الريفية وتحسين المستوى المعيشي للأسر بالمناطق النائية، بما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية في مصر.

ومن المقرر أن تشمل زيارة وزير الزراعة ورئيس «إيفاد» إلى محافظة بني سويف تفقد عددًا من المشروعات الخاصة بتطوير الري الحقلي في قرى المحافظة، والذي يساهم في ترشيد استخدامات المياه في الزراعة.