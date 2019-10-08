شكرا لقرائتكم خبر عن قمة ثلاثية مصرية قبرصية يونانية (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قمة ثلاثية مصرية قبرصية يونانية، اليوم الثلاثاء.
يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل، الثلاثاء، بقصر الاتحادية، كرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، وذلك بجانب فعاليات القمة السابعة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس وجه التهنئة لرئيس وزراء اليونان بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد كرئيس لوزراء اليونان، مشيدًا بمستوى تطور ونمو علاقات التعاون الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، ومعربًا عن التطلع إلى استمرار ذلك الزخم على كافة المستويات، بما في ذلك تعزيز التعاون والتنسيق في جهود مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية في المنطقة. كما أعرب الرئيس عن التقدير للدعم اليوناني المستمر لمصر في المحافل الأوروبية والدولية، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.
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