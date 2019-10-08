شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «حقوق الإنسان» بمكتب النائب العام: لا يوجد تعذيب مُمنهج بمصر.. ما يحدث حالات فردية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض المستشار هاني جورجي، رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، دور النيابة العامة للتصدي الجريمة التعذيب، معتبرًا أنه «لدينا تاريخ وجزء من حضارتنا وتراثنا العربي والإسلامي يزخر بالدفاع عن قيم حقوق الإنسان».

وقال «جورجي» خلال المؤتمر، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع عدد من المنظمات الحقوقية، وبمشاركة 18 دولة عربية، الثلاثاء، إن «دستور 2014 أناط بالعديد من السلطات والصلاحيات للنيابة العامة في التصدي الجرائم التعذيب بداية من توجيه الاتهام والتحقيق وتنفيذ الأحكام، فضلًا عن الإشراف على السجون»، مؤكدًا أن «التعذيب يُعد جناية، والنيابة العامة تقوم بدورها وفقا لإجراءات وآليات معروفة».

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وأضاف: «منذ تولي المستشار حمادة الصاوي منصب النائب العام مؤخرا أعطي تعليمات واضحة وصريحة فيما يتعلق بالتصدي لجريمة التعذيب من خلال توجيه جميع أعضاء النيابة العامة باحترام كرامة المواطن المصري أيًا كان موقعه»، مشددًا على أن «الكرامة الإنسانية هي مصدر كافة قيم حقوق الإنسان».

وتابع: «في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد أصدرنا بيانًا من النيابة العامة بشأن وقائع التظاهر، وكان هدفه حق الشعب في المعرفة والحصول على المعلومات»، مشيرًا إلى أن «القانون المصري وتشريعاته تتلاءم وتتوافق مع المعايير الدولية».

وأكد المستشار هاني جورجي، رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام على أنه «لا يوجد تعذيب ممنهج أو واسع الانتشار في مصر»، مؤكدًا أن «ما يحدث لا يخرج عن بعض الحالات الفردية، ويتم التصدي لها، فور تلقي البلاغ بشأنها وإحالتها للتحقيق والمحاكمة»، مشيدًا بتعاون وزارة الداخلية في هذا الصدد، مؤكدًا أن «كافة مؤسسات الدولة تعمل على مواجهة جرائم التعذيب والتي لا يمكن التهاون معها».