شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم يحتفلون مع محمد صلاح بجائزة رجل العام من مجلة «GQ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توج النجم محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، مساء الاثنين، بجائزة رجل العام في الشرق الأوسط لعام 2019 التي نظمتها مجلة «GQ».

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وأهدى «صلاح» الجائزة إلى جمهوره وخاصة في مصر، مؤكدًا أن المصريين يدعمونه في كل وقت، مضيفًا: «سعيد بتواجدي هنا وحصولي على الجائزة».

وظهر «صلاح» في حفل حضره العديد من الفنانين على مستوى الوطن العربي، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع الفرعون المصري.

وكان من أبرز الحضور في الحفل: يسرا وآسر ياسين ومينا مسعود وياسمين الخطيب، وجميلة عوض، فيما قدم الحفل الإعلامي باسم يوسف الذي نشر عددا من الصور بصحبة صلاح عبر حسابه الرسمي على انستجرام.