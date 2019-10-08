شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف: شراء الطلاب للكتاب الجامعي ليس إجباريًا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، كليتي التربية والسياحة والفنادق لمتابعة سير العملية التعليمية.

وحاور رئيس الجامعة الطلاب، وحثهم على الانتظام في حضور المحاضرات، والحرص على تحصيل دروسهم بانتظام، كما وجه بضرورة حصر كافة المشكلات التي تواجه الطلاب ووضع حلول سريعة لها، مؤكدًا حرص الجامعة على تذليل كافة العقبات أمام أبنائها الطلاب.

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كما وجه بمتابعة صيانة كافة قاعات التدريس بشكل مستمر، والاهتمام بالشكل الجمالي للكليات، وتخصيص مقاعد لجلوس الطلاب بحرم الكليات وتخصيص مكان لإنشاء كافيتريا بكلية السياحة والفنادق.

وشدد على أن شراء الطلاب للكتاب الجامعي ليس إجباريًا، كما أن هناك انضباطًا في سعر الكتاب الذي يتم تحديده من خلال لجنة متخصصة.

أما فيما يخص المصروفات، فأكد رئيس الجامعة أن المصروفات تدفع على قسطين تخفيفا على الطلاب وأولياء الأمور، حيث يحصل كافة الطلاب على نسبة الخصم المقررة على أن تتكفل الجامعة بسداد المصروفات كاملة للطلاب غير القادرين بعد الانتهاء من عمل البحث الاجتماعي.

جولة رئيس جامعة بنى سويف

جولة رئيس جامعة بنى سويف

جولة رئيس جامعة بنى سويف

جولة رئيس جامعة بنى سويف