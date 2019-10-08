شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب «هندسة الزقازيق» يشاركون بسيارة كهربائية جديدة في مسابقة رالي القاهرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق اليوم الثلاثاء، تجربة السيارة الكهربية الجديدة لفريق Z – Fast بكلية الهندسة، والتي صممها وصنعها طلاب الفريق للمشاركة بها في مسابقة رالي القاهرة لصناعة السيارات الكهربية محلية الصنع بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تقام تحت رعاية مجلس الوزراء بهدف تشجيع التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية والحد من التلوث التي تحدثه السيارات الأخرى .

وقام رئيس الجامعة بتجربة السيارة بنفسه معربا عن سعادته بأداء الفريق الذي يؤكد كفاءة طلاب الكلية وقدرتهم الإبداعية والابتكارية بما يأهلهم للمنافسة كون الاتجاه حاليا يسير نحو السيارات الكهربائية، مضيفاً أن إدارة الجامعة تحرص على دعم المشروعات الابتكارية للطلاب في مختلف الكليات وتتبنى وتدعم أفكار ومشروعات الطلاب، فمصر زاخرة دائما بالعقول المتميزة في كافة المجالات وليس في مجال الهندسة فقط .

Advertisements

وقال الدكتور هشام فوزي أن فريق كلية الهندسة شارك العام الماضي في المسابقة وحصل على جائزة أفضل فريق في التواجد المجتمعي ونشر وعي الطاقة النظيفة والمتجددة، مشيرا إلى أن الفريق سيشارك للمرة الثانية في المسابقة بهذا التصميم الجديد متمنيا لهم التوفيق وأن يحصل الفريق على البطولة، وأن يتم تعميم الفكرة داخل مصر .

وعن تصنيع السيارة، أوضح الطالب أحمد سويلم بالسنة النهائية بكلية الهندسة قائد الفريق أن الفريق المكون من 20 طالبا وطالبة من فرق مختلفة بالكلية لضمان استمرارية الفريق، تحت إشراف الدكتور محمد أنور أستاذ القوى والآلات الكهربائية، قام بتصنيع نموذج سيارة مصغر كهربائية، خفيفة الوزن وتصل سرعة السيارة إلى 100 كم/ساعة، وتستطيع قطع مسافة 70كم في الشحنة الواحدة.

وأضاف أن المميزات لتلك السيارة أنها موفرة للطاقة وصديقة للبيئة، وأن السيارة يتم شحنها بالكهرباء العادية، مثل التليفون المحمول تماما ولا تحتاج محطات شحن .

طلاب هندسة الزقازيق يشاركون بسيارة كهربائية جديدة في مسابقة رالي القاهرة بالعاصمة الإدارية

طلاب هندسة الزقازيق يشاركون بسيارة كهربائية جديدة في مسابقة رالي القاهرة بالعاصمة الإدارية

طلاب هندسة الزقازيق يشاركون بسيارة كهربائية جديدة في مسابقة رالي القاهرة بالعاصمة الإدارية