شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: «التركة ثقيلة».. وتأخرنا كثيرًا في عملية الإنقاذ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن «تركة التعليم ثقيلة بدءًا من المناهج والكثافات والعجز في المعلمين وبناء المدارس»، مضيفًا: «ممكن نكون زي اليابان بس لازم نتعب، وعملية مقاومة التغيير من البعض تحتاج لأطباء نفسيين لمعرفة أسبابها».

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وأضاف «شوقي» خلال كلمته بمؤتمر تطوير منظومة شهادة الصلاحية، الثلاثاء، أن «الوزارة تأخرت كثيرًا في إنقاذ التعليم المصري»، مشيرًا إلى أنه «يجب أن يكون هناك معايير محددة وواضحة لتحديد شكل المعلم وترقيته وتقييمه، قائلا: «يجب أن تكون هناك مسطرة لقياس أداء الجميع لا توجد فيها محسوبية لأحد على آخر».

وأشار إلى أن «التعليم مسألة أكبر من مسمى وظيفى وترقية»، مؤكدًا أن «الوزارة تهدف إلى تعليم الأطفال بشكل صحيح»، مضيفًا: «لو متعلموش هنتحاسب عليهم».

وتابع وزير التعليم: «لازم نصبر لأن قدامنا مدة، وهي زي تربية الطفل بتاخد وقت، عشان نطلع حاجة كويسة، والنظام الجديد والتطوير أصبح واقعًا، ويستفيد منه 6 ملايين طفل في الصفوف الأولى»، مضيفًا: «شكل الولاد في النظام الجديد يفرح، وسيتم الانتهاء من بناء مناهج جديدة عام ٢٠٢١».