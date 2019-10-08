شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل «مفوضية حقوق الإنسان» يشيد بعقد مؤتمر مناهضة التعذيب في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، جيم شيد، بعقد المؤتمر الإقليمي حول «التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب في الدول العربية» في القاهرة، مؤكدًا أنه يلقي الضوء على قضية هامة للحد من جرائم التعذيب.

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قال «شيد»، خلال المؤتمر إن «التعذيب جريمة خطيرة، ولا يوجد تبرير أو استثناءات عند وقوع تلك الجريمة»، موضحًا أن «هناك إجراءات وآليات تحدد تلك الجريمة، ودور منظمات المجتمع المدني تقديم الدعم للحكومات والمنظمات الدولية للحد من تلك الجرائم».

اعتبر «شيد» أن «انعقاد المؤتمر يشكل أحد الأدوات لتسليط الضوء على خطورة تلك القضية»، مشيرًا إلى أن «المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات والرؤى من قبل المشاركين لمواجهة جرائم التعذيب وتفعيل اتفاقيات مناهضة التعذيب».

أكد ممثل المفوضية السامية أن «المفوضية تقدم الدعم لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، ولدينا الكثير من المهام للقيام به في الفترة المقبلة بدء من القائمين على التشريعات والكيانات القانونية والبرلمان والمؤسسات الوطنية».