شكرا لقرائتكم خبر عن الوزير لـ«المصري اليوم»: مصر أصبحت تمتلك حفارات إنشاء مترو الأنفاق (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنه تم التعاقد على شراء ٤ حفارات ستستخدم في أعمال حفر المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو المارة «٦ أكتوبر- الملك الصالح»، وذلك لأول مرة في تاريخ مصر منذ البدء في مشروعات مترو الانفاق عام 1985.

جاء ذلك خلال لقاء المهندس كامل الوزير وزير النقل، نظيرة في ألمانيا أندرياس شوير اليوم الثلاثاء، على على هامش زيارته إلى برلين.

وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتملك مصر تقنية ماكينات مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات بخبرات مصرية، أسوة بإنجاز مشروع أنفاق قناة السويس والذي تم تنفيذها بماكينات حفر مملوكة لمصر ويعمل عليها مهندسين وفنيين مصريين.

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وأوضح أن مشروع الخط الرابع يتم تنفيذه بالتعاون الياباني بقرض من الحكومة اليابانية، وأن الحفارات الأربعة تمثل حصة مصر في المشروع وهي ١٥%.

وأكد أن التعاقد أيضا يشمل تدريب وتأهيل 160 مهندس وفني مصري بمصانع الشركة في ألمانيا على إدارة وتشغيل وقيادة ماكينات الحفر العملاقة وإنشاء مركز خدمة وصيانة وتصنيع أجزاء من الماكينات في أحد المناطق الصناعية في مصر.

وأشار الوزير إلى أن التعاقد مع شركة هيرنكشت الألمانية على توريد عدد 4 ماكينات جديدة لاستخدامها في تنفيذ أعمال الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبري، حيث يتم تنفيذ الأعمال بالشركات المصرية وبأيد مصرية أيضاً لأول مرة في مشروعات مترو الأنفاق هو استكمال للتعاون المتميز بين مصر وألمانيا خاصة بعد الدعم الفني والتقني الذي قدمته شركة هرنكنشت للحكومة المصرية في تنفيذ مشروع إنشاء عدد خمسة أنفاق أسفل قناة السويس جنوب مدينة بورسعيد وشمال مدينة الإسماعيلية وشمال مدينة السويس، حيث قدمت الشركة كافة الاستشارات الفنية المطلوبة لتنفيذ أعمال حفر المائة متر الأولى بالمشروع، واستمرت في تقديم دعمها الفني حتى الانتهاء من تنفيذ المشروع.

وأعرب الوزير عن ثقته في استمرار الدعم الفني المقدم من شركة هرنكنشت في مجال إدارة وتشغيل مشروعات ماكينات حفر الأنفاق لضمان نجاح هذا المشروع الكبير، حيث تحرص الحكومة المصرية على الاستفادة من النجاح التقني للدولة الألمانية في كافة المجالات المتخصصة.

زيارة وزير النقل لألمانيا

زيارة وزير النقل لألمانيا

زيارة وزير النقل لألمانيا

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