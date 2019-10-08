شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة النواب» تبحث أزمة انخفاض أسعار شراء القطن من المزارعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، في اجتماعها، الثلاثاء، أزمة شراء الأقطان من المزارعين، من خلال طلبات الإحاطة، التي تقدم بها عدد من النواب بسبب تأثر الفلاح من تلك المنظومة الجديدة.

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وقال هشام الحصري، رئيس اللجنة الزراعة، إن اللجنة لن تسمح خلال الفترة المقبلة بتخاذل أي مسؤول، وسيتم استخدام كافة الأدوات الرقابية تجاه الحكومة لمواجهة تقاعس أي مسؤول عن حل وحسم مشكلات المواطنين في قطاع الزراعة والري.

وعرض النائب البدري ضيف، طلب إحاطة موجه لرئيس الحكومة بشأن معاناة الفلاحين من تحديد أسعار القطن، مؤكدًا إلى أن الدستور ألزم الحكومة بضرورة تحديد سعر عادل ومناسب للمحاصيل الزراعية، حفاظاً على الفلاحين ومصالحهم، خاصة أن الزراعة واحدة من أهم مقومات الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن المساحات المزروعة من القطن منخفضة مقارنة بالمساحات التي كان يتم زراعتها في الأعوام الماضية، وعلى الرغم من سمعة القطن المصري الجيدة على مستوى العالم، إلا أن القطن لا يجد من يشتريه هذا العام.

وشدد «ضيف»، على ضرورة تدخل وزارة الزراعة، بالتنسيق مع وزارتي قطاع الأعمال، والمالية، لحل الأزمة وتحديد سعر عادل، وكذلك ضمان شراء المحصول من الفلاحين، قائلا: «القطن المصري محصول استراتيجي يحتاج اهتمامًا وتسويقًا عالميًا أكثر من ذلك».