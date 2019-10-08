شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل ونظيره الألماني يبحثان سبل تعزيز التعاون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، نظيره الألمانى، أندرياس شوير، الثلاثاء، على هامش زيارته إلى برلين.

واستعرض الوزير، خلال اللقاء، المشروعات العملاقة الجارية حاليا في قطاع النقل، بما في ذلك قطاع السكك الحديدية وبناء الأنفاق الجديدة وتطوير الموانئ.

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وأشار الوزير إلى زيارته إلى مدينة شفاناو، وحضور افتتاح مصنع هيريكنيشت الجديد، بحضور المستشارة أنجيلا ميركل، والاتفاق على مشروعات جديدة لشركة هيرنيكنيشت لبناء أنفاق جديدة في مصر. وأكد التعاون القائم مع شركة «بومباردييه» في مجال المونوريل، فضلا عن التعاون المكثف مع شركة «سيمنز» في مجال تطوير إشارات السكك الحديدية وخطوط مترو الانفاق، مشيرًا إلى أن الزيارة ستشهد توقيع اتفاق مع سكك حديد المانيا «دويتشه بان» في مجال تقديم الاستشارات والتدريب.

وأثنى الوزير الألمانى «شوير» على التعاون القائم بين البلدين، وترحيبهم لتعزيز التعاون مع مصر، مؤكدا إدراكه الكامل لأهمية تطوير البنية التحتية باعتبارها المحرك الرئيسى للاستثمار والتنمية والسياحة، مثنيًا على التعاون القائم بين وزارة النقل المصرية مع «دويتشه بان» في مجال التدريب المهنى.

وأكد الوزير الألماني أهمية مجالات التنقل الذكى الجديدة ودورها في دعم قطاع السياحة والتنمية، مشددًا على أهمية قيام مصر بتطوير الموانئ البحرية والمناطق الصناعية على جانبى قناة السويس.