شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الفلسطيني: نعتمد في سياساتنا على الدعم العربي وبشكل خاص مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، إن انعقاد الحكومتين المصرية – والفلسطينية، الأربعاء المقبل، في القاهرة يؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين.

وأضاف «المالكي» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن «هذا الاجتماع سيفتح المجال لإمكانية أن يتكرر بشكل دوري ما بين القاهرة ورام الله، كونه يأتي في وقت هام، كما أن الاعتماد على البيت العربي خاصة القاهرة يدلل على مؤشرات سياسية مهمة مرتبطة بطبيعة التحرك الاستراتيجي التي اعتمدته القيادة«، منوها إلى أن»الانطلاق من هنا له مغذى سياسي مهم جدًا«.

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واستدرك قائلًا: «رغم أن هذه الزيارة جاءت متأخرة زمنيًا، إلا أن حضورنا بهذا العدد من الوزراء رسالة واضحة بأننا معنيون بتطوير العلاقة مع القاهرة والبناء عليها أيضًا«، مؤكدًا أنه «نعتمد أساسًا في هذه السياسات على الدعم العربي وتحديدًا الدعم الذي يأتينا من القاهرة، وبالتالي اللقاءات التي ستتم بين زملائي الوزراء مع نظرائهم المصريين ستكون مهمة وشاملة».

وتابع وزير الخارجية الفلسطيني: «أودّ أن أذكر الجميع أنه كان هناك لقاء عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الشهر الماضي بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس عبدالفتاح السيسي، للتباحث في مجمل القضايا المرتبطة بالقضية الفلسطينية، والأوضاع بالمنطقة، وبالدور المصري المهم للحراك العربي على مستوى المنطقة».

وأضاف «المالكي»: «الجديد الآن هو ما تحدث به أبومازن في كلمته أمام الجمعية العامة حول الدعوة للانتخابات رغم أن هذا الموضوع تم مناقشته مع الرئيس السيسي»، مشيرًا إلى أن «القيادة الفلسطينية اتخذت قرارًا بالانفكاك التدريجي عن دولة الاحتلال، وهذا يعني ترتيب العلاقة مع الدول العربية«.