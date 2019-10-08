شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان برئاسة السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت، قبل قليل، بقصر الاتحادية، القمة الثلاثية السابعة بين مصر وقبرص واليونان. Advertisements تتناول القمة، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعة مجالات التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث والتعاون فى مجال الطاقة، بإلإضافة إلى الأوضاع الإقليمية فى منطقة شرق المتوسط، ومكافحة الاٍرهاب والهجرة غير الشرعية.

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