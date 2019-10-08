شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعيات الاستهلاكية تتفوق على "السوبر ماركت" .. شاهد كيف تم التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد المجمعات الاستهلاكية واحدة من أهم قطاعات وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى يتم تطويرها بصفة مستمرة لتلبية احتياجات المواطنين، حيث تم تطوير أساليب النقل والتداول والتخزين وعرض السلع، بالإضافة إلى أساليب البيع وشراء وطرح السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

رصد ”الخليج 365” حركة العمل والبيع والشراء من داخل إحدى المجمعات، حيث قال المواطن عبد الله مراد: "ما يميز المجمعات الاستهلاكية هو تثبيت الأسعار بحيث تكون في متناول أيدى المواطن البسيط، كما أن المجمع يلبي احتياجات البيت من كافة السلع زيت سكر سمن خضروات وفواكه ولحوم وأسماك.

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وتابع مراد : "على الرغم من أني لا أملك بطاقة تموينية إلا أن المجمع يضم كل ما أحتاجه من سلع تموينية يحتاجها البيت".

كل ما تريد معرفته من تطوير ورأى المواطنين تشاهده فى الفيديو التالى..