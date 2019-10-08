شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طالب بالمدينة الجامعية بالأزهر بكلية الصيدلة.. والجامعة: النيابة تحقق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول طلاب المدينة الجامعية الأزهر بالقاهرة، صورا لطالب أكدوا أنه توفى فى الساعات الأولى اليوم الثلاثاء، نتيجة ضيق فى التنفس، ويدعى أحمد علاء، بالفرقة الخامسة بكلية الصيدلة، وعبر الطلاب على الجروبات الخاصة بهم عن حزنهم لوفاة الطالب، فيما عبر آخرون عن غضبهم لعدم وجود إسعاف داخل المدينة أو أطباء للتعامل مع الحالات الطارئة.
من جانبه تقدم الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، بخالص العزاء لأسرة الطالب ولزملائه، مشيرا إلى أن النيابة تتولى التحقيق.
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