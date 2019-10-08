شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين: منح المعلمين الجدد المؤقتين عضوية النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خلف الزناتي، رئيس لجنة تسيير الأعمال بالنقابة المهنية للمعلمين، إنه خلال زيارته للدول العربية كان آخرها تونس، اكتشف أن المعلم متطور مهاريا ويفيد الطلاب فالتدريب الجيد للمعلم أساس نجاح التعلم.

وأضاف الزناتي، خلال كلمته بمؤتمر تطوير منظومة شهادة الصلاحية، إنه تحدث مع دكتور محمد عمر على ضرورة ربط المعلم بنقابته، مؤكدا أنه تم الاتفاق على أن يكون المعلمين الجدد أعضاء بالنقابة، مع استخراج بطاقة عضوية كشأن أى معلم معين، لافتا إلى أن المتقدم سيدفع رسوم معينة يتم تحصيلها فى النقابة مقابل حصولة على كارنية بعد ملء استمارة.

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كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم أعلنت التعاقد مع خريجين جدد لسد العجز فى المدارس 120 ألف معلم.



