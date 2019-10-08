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مرصد الإسلاموفوبيا يدين اقتحام شرطة هولندا مسجدا بالأحذية والكلاب البوليسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان مرصد الإسلاموفوبيا، التابع لدار الإفتاء المصرية، انتهاك شرطة روتردام بهولندا حرمةَ مسجد السلام وإهانة المقدسات الإسلامية فى هولندا بالدخول إلى باحة المسجد بالأحذية، كما استعانت الشرطة بكلب بوليسى للسيطرة على رجل أثناء الاعتقال.  

 

وأوضح المرصد في بيانه تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يوضح وجود رجل في أحد زوايا المسجد ثم دخول قوات الشرطة إلى باحة المسجد بالأحذية حيث قاموا بالتعدى بوحشية على الرجل وإطلاق كلب عليه لمهاجمته وإسقاطه أرضًا ونهشه في أنحاء متفرقة من جسده.

 

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وكانت الشرطة الهولندية قد صرحت بأن الاعتقال جاء بناءً على رغبة إدارة المسجد في إخراج الرجل من المبنى نتيجةَ تصرفه بعدوانية، كما أنه قام بمهاجمة الوكلاء مما أدى إلى اعتقاله وسجنه.

 

وأشار المرصد إلى أن حالةً من الاستياء قد عمَّت المسلمين في هولندا حيث قدموا عدة مطالب لمنع مثل تلك الاعتداءات على المقدسات الإسلامية، كما طالبت قائد شرطة روتردام ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بإصدار بيان رسمي للاعتذار للمسلمين.

 

وشدد المرصد على أهمية احترام المقدسات الدينية والحفاظ عليها، ومراعاة قدسية أماكن العبادة، واللجوء إلى الطرق القانونية التي تكفل تنفيذ القانون والحفاظ على المقدسات الدينية دون تدنيس أو اعتداء أو تخريب.

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