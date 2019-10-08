مقتل شاب على يد عامل كارتة بالطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

قُتل شاب على يد عامل لجمع الكارتة بمنطقة الطالبية، بسبب معابتة الضحية له على تعديه بالسب على أحد كبار السن.

تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بمنطقة الطالبية.

التحريات الأولية أفادت بأن مشادة كلامية وقعت بين الضحية "كريم.ر" وأحد الأشخاص يدعى "نبيل"، عامل كارتة، انتهت بتدخل عقلاء المنطقة إلا أن الأخير توعده.

Advertisements

صباح اليوم التالي أعد العامل كمينا للشاب، وانهال عليه بسلاح أبيض مسددا له طعنات متفرقة بالجسم، ليسقط على الأرض غارقا في دمائه.

تمكن الأهالي من السيطرة على المتهم، وتسليمه إلى الشرطة، ونقل المصاب إلى المستشفى حتى فارق الحياة متأثرا بإصابته.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.