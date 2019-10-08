مصر | "منفصل" و"اشتغل في الخليج".. تفاصيل جديدة حول قتل "طبيب بالهرم"

وأضافت التحقيقات إلى أن المتهم الرئيسي بارتكاب الجريمة، جار المجني عليه، كان معه نسخة من مفتاح شقة المجني عليه، لأنه كان يقيم بمفرده، وكان يذهب إليه ليطمئن عليه بين الحين والآخر، ويتحصل منه على إيجار الشقة سكنه.

وبينت التحقيقات أن المتهم كان يعلم بحيازة المجني عليه مبالغ مالية، وخطط لقتله، وسرقته، وعلى إثر ذلك استعان بصديقه، وقاما بقتل المجني عليه، عن طريق الخنق، وسرقا منه مبلغ 1500 جنيه، و3 هواتف محمولة، وفرا هاربين تاركين الجثة، حتى بدأت تتحلل وانبعث رائحة كريهة، كشفت الجريمة.

وكان نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في كشف ملابسات العثور على جثة طبيب أسنان داخل شقته بمنطقة الطوابق، نطاق قسم شرطة الهرم، غرب محافظة الجيزة، وتبين أن جاره وصديقه وراء ارتكاب الجريمة، وتمكنت القوات من القبض عليهما واقتيادهما لديوان القسم، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزيرالداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد أسامة عبد الفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، بتلقي العميد عصام بركات مأمور قسم شرطة الهرم، بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بانبعاث رائحة كريهة من شقة طبيب أسنان بمنطقة الطوابق بنطاق القسم.

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وكلف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ، للوقوف على ملابسات الجريمة، وظروفها ودوافعها، وسرعة ضبط مرتكبيها.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، والرائد إسلام السيد معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة قاطن الشقة، في العقد السادس من عمره، طبيب أسنان، وتبين أنه مقيد ووجود حز حول رقبته، ووفاته إثر خنقه بـ "قطعة قماش".

وكلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وسرعة ضبط مرتكبيها، وتوصلت تحريات فريق البحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام إلى أن مرتكب الجريمة، جار المجني عليه ويدعي "علي" وصديقه يدعي "شريف"، لسرقة مبلغ 1500 جنيه و3 هواتف محمولة.

وتمكنت القوات برئاسة العقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم، والرائد كريم عبد الواحد وكيل فرقة الهرم، من القبض عليهما بمكان هروبهما، وتم اقتيادهما إلى ديوان القسم، وبمواجهتهما اعترفا خلال التحقيقات التي أجريت معهما بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.